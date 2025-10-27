Graciela Alderete contó que realizarán una actividad el martes desde las 15 hs para recordar a su hijo. Al respecto explicó que “mañana sería acomodar un poco el murito que yo tengo, un recordatorio ahí en la avenida Pringles, y vamos a poner una nueva maceta, una placa nueva, porque la que tiene es de mármol y se han borrado todas las letras. Y bueno, recordar la desaparición; ya que no hay justicia, que quede en la memoria siempre”.

Al ser consultada por la última vez que vio a Germán Esteban Mara Navarro, comentó que “fue un jueves, después de comer; se levantó, porque no sé por qué esa noche se quedó acá. Porque él no se quedaba desde agosto más o menos, que nos robaron la primera vez y él me decía que se lo habían hecho a él, que me cuidara. Entonces dormía en la casa de una hermana, él venía, se bañaba. Y esa noche se quedó acá. Se levantó, comimos y fuimos hasta la Pringles. Yo tomé el colectivo para ir a la casa de mi hija, Sierra Chica, y él siguió por Fal. Fue a la casa de unas amigas que tenía. Todavía salimos de acá y yo le digo a Esteban: ‘llevate un buzo, siempre la misma’, le digo, ‘pero a la tarde refresca y vos vas a venir tarde y va a hacer frío y vos siempre estás con la garganta’. Así que se volvió, manoteó un buzo canguro que tenía, negro, y se lo puso arriba de los hombros. Nos despedimos ahí, él siguió y yo desde ahí”.

La mujer, claramente conmovida pero fuerte por la memoria de su hijo, invitó a la población a acompañar la actividad que recuerda 21 años de la desaparición física de Germán Esteban. Desde las 15 hs se realizará en avenida Pringles, a la altura de Juan XXIII, con la colocación de una planta, una placa y una mateada para compartir y recordar.