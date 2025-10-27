Graciela Alderete contó que realizarán una actividad el martes desde las 15hs para recordar a su hijo. Al respecto explicó que “mañana sería acomodar un poco el murito que yo tengo un recordatorio ahí en la Avenida Pringles y vamos a poner una nueva maceta, una placa nueva, porque la que tiene es de mármol y se han borrado todas las letras. Y bueno, recordar la desaparición, ya que no hay justicia, que quede en la memoria siempre”.

Al ser consultada por la última vez que vio a German Esteban Mara Navarro, comentó que “fue un jueves, después de comer, se levantó, porque no sé por qué esa noche se quedó acá. Porque él no se quedaba desde agosto más o menos, que nos robaron la primera vez y él me decía que se lo habían hecho a él, que me cuidara. Entonces dormía en la casa de una hermana, él venía, se bañaba. Y esa noche se quedó acá. Se levantó, comimos y fuimos hasta la Pringles. Yo tomé el colectivo para ir a la casa de mi hija Sierra Chica y él siguió por Fal. Fue a la casa de unas amigas que tenía. Todavía salimos de acá y yo le digo a Esteban, ‘llévate un buzo siempre la misma’, le digo, ‘pero a la tarde refresca y vos vas a venir tarde y va a ser frío y vos siempre estás con la garganta’. Así que se volvió, manoteó un buzo canguro que tenía negro y se lo puso arriba de los hombros. Nos despedimos ahí, él siguió y yo desde ahí”.

La mujer claramente conmovida pero fuerte por la memoria de su hijo invitó a la población a acompañar la actividad que recuerda 21 años de la desaparición física de German Esteban. Desde las 15hs se realizará en Avenida Pringles a la altura de Juan XXIII, con la colocación de una planta, una placa y una mateada para compartir y recordar.