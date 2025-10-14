El atleta olavarriense Pablo Grunewald contó su testimonio al móvil de LU32, indicando que ya celebra “24 años de trasplante, el año que viene voy a cumplir 25 años que en realidad cuando me dijeron que por 10 años bueno nos íbamos a volver a ver y bueno han pasado ya un montón así que bueno seguimos trabajando en pos de que la gente se pueda trasplantar y cambiarle la vida”.

Pablo resumió su historia con final feliz y explicó que todo comenzó a sus cortos 20 años “en una edad donde tenés 22 o 23 años que no entendes mucho lo que pasa pero si ahora te das cuenta, después cuando pasan los años la situación que viven tus papás y qué es lo que está pasando en ese momento y que todo empieza a desmejorar porque no hay una incertidumbre y no sabes qué puede llegar a pasar. De esto hacen ya 25 años. No quedaba otra que la espera de un trasplante así que se dio la posibilidad de que esperando un posible trasplante cadavérico, que no llegó, se dio la posibilidad de que apareciera un donante vivo que fueron mis dos papás por suerte y bueno eligieron a uno que fue él mi papá que hace 25 años me dio el riñón y bueno y acá viviendo una vida feliz y saludable”.

Grunewald concluyó en que la noticia llegó y “fue la alegría más inmensas que tuve porque era volver a repensar mi vida otra vez y poder hacer un montón de cosas que siempre las quise hacer y que el trasplante me había dejado quizás en un momento latente de no saber qué iba a pasar. Inclusive la muerte también, porque muchos pacientes quizás la esperan también porque saben que no tienen oportunidades. Sin embargo, el trasplante y la ciencia ha permitido que mucha gente pueda donar”.