El club Luján funciona a pulmón. La cancha en la que practican es prestada, la propia está en construcción con dilación por falta de materiales y recursos económicos. Martu Quiña, coordinadora del club, contó que las madres asisten a 70 chicos que entrenan “atrás de UNICEN, ellos tienen su cancha a terminar donde tienen su quinta, pero sin terminar”.

Patricia Ávila, mamá colaboradora, añadió que “se intenta asistir en lo que más se pueda. Ropa, botines, seguros, son muchos gastos”. “Vamos a organizar una peña para recaudar fondos” contó la referente y añadió que se realizará el 5 de septiembre en Necochea y Chacabuco (salón del Club Pueblo Nuevo) donde distintos artistas amenizarán la noche y con servicio de cantina.

NB