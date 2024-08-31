Los cambios económicos, sociales y culturales en las últimas décadas están variando la forma de entender la gestión de las microempresas y las iniciativas emprendedoras. La aparición de nuevos mercados, la mayor competencia, la irrupción de nuevas tecnologías, entre otros factores, requiere de fortalecer las capacidades productivas y comerciales del entramado empresarial bonaerense.

Son diversos los desafíos que atraviesan estos tipos de empresas. En el centro de ellos, se encuentra la generación e incorporación de tecnologías de gestión que mejoren su competitividad para lograr su inserción a circuitos económicos locales de forma sostenible.

En este sentido, desde el Ministerio bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; con la adhesión de la gestión municipal, es de gran importancia acompañar a microempresas y emprendedores con el propósito de contribuir al sostenimiento y creación de empleos para seguir construyendo una provincia más inclusiva.

De esta manera, en el marco de la Escuela Productiva, se desarrolla esta oferta territorial de capacitación y asistencia técnica, para potenciar las capacidades de gestión económica y comercial de este sector productivo.

El objetivo es la incorporación de herramientas de gestión financiera y comercial. Al mismo tiempo, se abordarán aspectos necesarios para la formalización de emprendimientos en temas vinculados con aspectos impositivos, habilitaciones y certificaciones. Se espera la implementación de metodologías de enseñanza y aprendizaje participativas para favorecer la instrumentación de contenidos en los emprendimientos. Asimismo, los contenidos tratados en los encuentros serán alojados en una plataforma virtual para que los participantes puedan disponer de los mismos.