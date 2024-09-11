Abrazaron y juntaron firmas en la puerta de ANSES
Con la organización de la CTA Olavarría se desarrolló, hasta pasado el mediodía de este miércoles, una acción con el objetivo de visibilizar y manifestarse en contra del veto presidencial al aumento de la jubilaciones y el apoyo al tratamiento en el Congreso. Todo ocurrió en la sede de la UDAI, sobre calle Rivadavia.
Sumado al abrazo simbólico, se preveía la lectura de un documento de las organizaciones convocantes.
Además de la CTA, había referencias del SUTEBA, la FEB, SADOP, ADUNCE, Comisión por la Memoria, Centro de Estudiantes FACSO y Centro de Jubilados Mercantiles, entre otras organizaciones.
Por otro lado, existía la posibilidad de dejar plasmada la firma en contra de la decisión del presidente Milei en torno al veto del incremento de las jubilaciones.