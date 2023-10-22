Abrieron los locales de votación para las Elecciones Generales

Documentos Habilitados para Votar: Los documentos habilitados para votar son Libreta de enrolamiento/libreta cívica; DNI Libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta del DNI libreta celeste y el DNI tarjeta.

Horario de Votación: El proceso electoral se inicia a partir de las 8 y concluirá a las 18 horas. La participación en los comicios es obligatoria para las personas entre 18 y 70 años.

Uso del DNI Virtual: El DNI versión virtual que figura en la aplicación Mi Argentina no estará permitido para emitir el sufragio, aunque cuenta con los mismos datos que el DNI tarjeta. Por lo tanto, se requiere presentar un DNI físico para votar.

Consulta del Padrón: Se recomienda consultar el padrón antes de concurrir a votar el domingo para conocer el lugar, el número de orden y la mesa de votación a fin de agilizar el proceso. Puedes consultar el padrón ingresando al sitio web de la Cámara Nacional Electoral o utilizando otras vías de consulta como el asistente virtual Vot-A o la línea 0800-999-7237.

Ciudadanos Ausentes: Los ciudadanos que no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto “no tienen ningún impedimento” para emitir su sufragio en las elecciones generales.

Inasistencia al Voto: Quienes se ausenten y no emitan su voto deberán justificar su inasistencia ante la Secretaría Electoral que les corresponde dentro de los 60 días posteriores a la elección para no quedar inscritos en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Excepciones para No Votar:

Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia de su lugar de votación.

Personas enfermas o imposibilitadas de asistir por razones de fuerza mayor.

Aquellos que trabajan en organismos o empresas de servicios públicos.

Jueces o auxiliares que deben mantener sus oficinas abiertas durante los comicios.

La participación en las elecciones es un deber cívico fundamental y que votar es una oportunidad para influir en el futuro del país. Por lo tanto, asegúrate de estar preparado y de seguir las recomendaciones para un proceso de votación sin inconvenientes.