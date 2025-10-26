Son 99.434 olavarrienses, en unas 295 mesas distribuidas en más de 80 establecimientos educativos, los habilitados para votar.

Deben concurrir con el último documento tramitado, que es el que figura en el padrón. No pueden usarse constancias de documento en trámite ni documentos en la app Mi Argentina.

