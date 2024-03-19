En primera instancia, la presidenta de la Comisión de Educación, Telma Cazot, destacó que es un año especial ya que “estamos celebrando 30 años de la modificación de la Constitución, además de 140 años de la sanción de la Ley 1420, que estableció la educación gratuita, obligatoria y pública en Argentina”.

Mencionó que hace bastante tiempo se viene realizando el Concejo por diferentes motivos, y “que se haga este año es sumamente importante”, dijo. Cabe recordar, que en 2023 el Concejo se conformó y realizó las primeras actividades, pero por diversas cuestiones – que no se especificaron en la conferencia- no se pudo desarrollar la sesión donde se presentan los proyectos, y se diluyó.

La nueva ordenanza, que había sido modificado en 2022, establece que pueden participar todos los estudiantes del nivel secundario de distintas modalidades, y de todas las edades.

Otra novedad es que las y los estudiantes que participen deberán ser elegidos de manera democrática por sus compañeros.

En otro orden, remarcó que el objetivo del CDE es la participación activa de estudiantes, “poder escucharlos, y que puedan elevar su voz en cuanto a todas sus necesidades y deseos que se puedan concretar en proyectos para la comunidad”. Estos, continuó, podrán ingresar al año siguiente al Concejo Deliberante y tratarse en sesión.

“Nosotros vamos a colaborar y ayudarlos en lo que necesiten, y por supuesto ayudarlos en la profundización y en el conocimiento de lo que es la labor legislativa y cómo funciona el Concejo”, cerró.

Por otra parte, la concejal e integrante de la Comisión de Educación, Celeste Arouxet, dijo que “no va a ser un espacio de militancia, que por ahí a veces se confundo mucho. El año pasado lamentablemente salió mal”.

El concejal Francisco González repasó la historia del CDE y destacó que “es un espacio sumamente importante ya que brinda herramientas legislativas, herramientas de desarrollo, de participación política y debate”.

A su turno, el Jefe Distrital Julio Benítez expresó: “La propuesta implica compromiso con las problemáticas de una comunidad e implica la necesidad de pensarse como parte sí, como persona que pertenece a un Estado”.

Finalmente, la Inspectora Jefa de Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de la Región 25, Romina Altafini, subrayó: "Esto da la posibilidad de tomar la voz y expresar intereses y problemáticas para debatirlos en forma colectiva. Asumimos el compromiso de difundir y potenciar el Concejo Estudiantil al interior de las instituciones educativas para que todas puedan estar participando".

CRONOGRAMA DEL CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL 2024

Inscripción: desde el 20/03/2024 al 15/04/2024 en la página web del HCD.

Reunión con profesores: 16/04/2024

Elecciones de Concejales Estudiantiles: todo el mes de mayo

Capacitación a concejales estudiantiles y docentes a cargo: 04/06/2024

Presentación de proyectos: Del 05/06/2024 al 12/07/2024

Presentación del HCDE: 11/07/2024

Tratamiento en comisión de proyectos: mes de agosto hasta el 21/08

Primera sesión preparatoria y tratamiento de proyectos: 22/08/2024

Segunda sesión: 10/10/2024

Acto de cierre y entrega de diplomas: 14/11/2024