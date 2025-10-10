Este jueves, las y los acompañantes terapéuticos que prestan servicios a los afiliados de la obra social, tanto en domicilios como en instituciones educativas, han comenzado a recibir los pagos de julio y agosto con “descuentos arbitrarios”.

Los mismos rondan entre $100.000 y $150.000, sin que haya una explicación oficial por parte del IOMA.

Constataron que “se nos han debitado las diferencias salariales que facturamos tras los supuestos ‘aumentos’ implementados con el sistema TOKEN”. Recordaron que los pagos dependen directamente del Estado bonaerense.

Por este motivo, convocan el lunes 13 a una manifestación en Belgrano y Río Bamba, con suspensión de las prestaciones.

Ante la consulta de LU32 a la obra social, expresaron que ya están estudiando qué sucedió con los descuentos y aclararon que los pagos vía TOKEN no se aplicaban en el mes de julio.

También indicaron que la situación de los descuentos no ha sido algo generalizado en toda la provincia.