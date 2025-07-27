Concretamente, en la sala de laboratorio se brindará la actividad de ADN “Descubre tu código secreto”, que se ofrecerá en dos turnos, a partir de las 14 y de las 15:30 horas.

De manera paralela, en el auditorio y microcine se proyectará “Kuma y las bestias”, con tres funciones a las 14, 15 y 16 horas.

Además, en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT) se desplegará un laboratorio creativo para aprender jugando, propuesta que también tendrá como hora de inicio a las 14.

Por último, desde las 14:30 horas, en la sala de universo se llevará a cabo la actividad denominada “Universo flúor”.

SG