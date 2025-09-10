El Municipio de Olavarría invita a participar del acto en conmemoración del 137º Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, que se llevará a cabo este jueves 11 de septiembre.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10 horas, en el monumento al gran maestro, que se encuentra emplazado en Cerrito y Vélez Sarsfield.

En nombre de Sarmiento, se homenajeará a la figura de cada maestro y maestra de nuestra querida comunidad, que llevan adelante cada día su labor con amor, compromiso y entrega.

El acto contará con la presencia de autoridades municipales, educativas, y representantes de distintas instituciones, así como también de abanderados de establecimientos educativos del Partido.