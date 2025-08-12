Además de lo adelantado, Kicillof entregará más de mil escrituras y títulos de propiedad
Se confirmó en las últimas horas, que a la agenda que el gobernador sostendrá en Olavarría, se suma un acto que tendrá lugar en el CEMO. Citan a los beneficiarios a las 13 horas.
Kicillof estará acompañado por el Intendente Municipal Maximiliano Wesner, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Dr. Juan Sánchez, funcionarios provinciales de la Escribanía General de Gobierno, funcionarios del gabinete Municipal y concejales.
En esta oportunidad se entregaran 986 títulos de propiedad y 169 escrituras, de las cuales 147 corresponden a regularización y 22 a consolidación.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informa que las personas que se mencionarán a continuación deberán concurrir con su DNI original a las 13 horas para su acreditación.
Títulos de propiedad
Abrigu,Maria Cecilia // Acevedo,Natalia Soledad – Marchionni,Enrique Javier // Acosta,Carlos Daniel // Acosta,Cintia Belen – Ramirez,Manuel // Acosta,Claudia Vanina – Gonzalez,Maximiliano Gaston // Acosta,Diego Raul // Acosta,Elio Exio // Acosta,Nestor Daniel – Santellan,Edda Esther // Acuña,Eva Angelica // Adrian,Marcela Alejandra // Agapito,Jorge Paulo – Rekofski,Maria De Los Angeles // Aguer,Monica Beatriz // Aguer,Natalia Romina- Gavazza,Jose Agustin // Aguero,Sonia Susana – Messineo,Mariano Roberto // Aguilar,Onofre – Gomez,Susana Beatriz // Aguirre,Alicia Jorgelina – Ondicol,Oscar Onofre // Aguirre,José Luis // Alba,Mirta Ester // Alba,Sonia Noemi // Albarracin,Gladys Carolina // Albin,Guadalupe – Lopez,Esteban Javier // Alcaraz,Maria Isabel – Osuna,Pedro Raul // Alfaro,Tamara Soledad – Camalbide,Gustavo Adrian // Alfonso,Florencia Belen – Tombo,Ariel Eduardo // Alfonzo,Gisela Fanny – Di Martino,Carlos Omar // Algañaraz,Mario Ruben – Carton,Griselda Edith // Ali,Nelida Nicandra // Ali,Reynaldo Ismael // Aller,Maria Araceli // Almada,Jose Luis – Defeo,Gabriela Veronica // Almada,Juan Carlos – Mac Donald,Liliana Mabel // Almada,Natalia Daniela – Segovia,Maximiliano Oscar // Alonso,Jose Antonio // Altamira,Stella Maris // Alvarado,Cristian Hernan // Alvarez Tejera,Yanina Ivon – Leira,Pablo Gaston // Alvarez,Juan Domingo // Alvarez,Liliana Alejandra – Rivas,Sergio Fabian // Alvarez,Marcelo Fabian – Madrid,Marisa Lorena // Alves,Valeria Luciana // Amado,Alfredo Ceferino // Amendola,Lorena Amalia – Barrera,Mauricio Dario // Amendolara,Carlos Manuel – Bustos,Daniela Alejandra // Amud,Maria Isabel // Amundarain,Veronica Andrea – Pereiro,Victor Manuel // Ancarani,Maria Jose – Virgile,Ulises Miguel Jesus // Ancel,Silvina Soledad – Diez Salguero,Franco Damian // Andrade,Silvia Paola – Cejas,Ignacio Angel Ezequiel // Antista,Omar Daniel // Aqueveque,Alejandra Susana – Castro,Nestor Edgardo // Aramburu,Maria Lidia // Aranda,Robert David // Aranzazu,Maria Agustina – Garcia,Gerardo Esteban // Arata,Marcelo Javier – Mondini,Lidia Mabel // Aravena Arcurio,Diego Saúl – Paulo,Yesica Soledad // Aravena Arcurio,Sergio David- Enrique,Belena // Arbillaga,Maria Laura // Arce,Jose Luis – Pintos,Vanesa Monica Luisa // Arce,Sandra Elizabeth – Escaig,Jose Luis // Ardiles,Juan Adelsio // Arevalo,Olga Beatriz // Arevalo,Sandra Ana Paula // Areyano,Carla Fabiana – Vicente,Juan Carlos // Arfuch,Monica Ines // Armendano,Héctor Abel – Avendaño,Delmiro Oscar // Aroca,Claudia Beatriz – Ramos,Omar Jose // Arouxet,Maria Edelmira – Milia,Cristian Javier // Arrieta, Raul Alberto – Sosa, Adriana Melisa // Arrieta,Silvana Vanesa // Artaza,Marina Gabriela // Artaza,Ruben Juan // Asociacion Civil Y Deportiva La Amistad De Olavarria // Aspiroz,Mirta Ines // Atencio,Andres Alberto – Perez,Maria De Los Angeles // Atencio,Emanuel – Lopez,Diego Alejandro – Lopez,Gustavo Fabian – Lopez,Laura Lorena // Atencio,Lorena Magali – Benito,Marcelo Ezequiel // Avalos,Daiana Jaqueline // Avalos,Horacio Jesus – Nasello,Veronica Belen // Avila,Evelyn Analia // Ayala,Javier Alberto – Cappelletti,Silvina Andrea // Ayestaran,Guillermo Javier – Praiz,Rosa Mabel // Azuaga,Maria De La Paz – Trebucq,Ignacio Jose // Azzato,Andrea Marisol // Bahl,Luciano R // Bahl,Luis Florentino – Wagner,Beatriz Etel // Bahl,Marisol Nelida – Rodriguez,Geronimo Fabian // Balma,Ermelinda Haydee // Balmaceda,Angelica Liliana // Balquinta,Barbara Noemi – Labosca,Marcos Ezequiel // Banegas,Graciela Noemi // Barbieri,Marcelo Roberto – Ciancio,Maria Alejandra // Barcelonna,Pedro Manuel – Ostertag,Gisele Estefania // Bargas,Luisa Mabel // Baron,Monica Cecilia – Scotton, Jorge Alberto // Barrera,Evelio Francisco – Diel,Monica Yanina // Barrera,Natalia Ailen // Barrera,Veronica Alejandra – Gomez,Alfonso Jose // Barrios,Luis Ricardo – Muñoz,Mariela Raquel // Barzola,Oscar Jorge // Basualdo,Hector Gaston – Santillan,Natalia Lorena // Battigelli,Yanina Giselle – Tegano,Mauricio Jose // Baumann,Hector Fabian – Chavez,Patricia Andrea // Bazzano,Oscar Jose // Becker,Mariangeles – Carlucci,Nicolas Alejandro // Begunza,Sandra Marina // Beltramella,Carlos Alberto // Benitez,Elba Mabel – Krell,Alejandro Daniel // Benitez,Maria Laura – Rivas,Pablo Marcelo // Bermay,Monica Graciela // Bertolini,Hector Ruben // Bevacqua,Juan Jose – Muñoz Gonzalez,Vanesa Alejandra // Blua,Pablo Ruben – Santellan,Carina Anahi // Bolaños,Marcela Fabiana – Lalli,Carlos Alberto // Bornet,Alejandro Armando – Bravo,Silvia Adriana // Bourgeois,Andrea Ruth // Bourgez Wisner,Jaqueline Johanna // Bracamonte,Alicia Mabel // Bramajo,Noelia Lorena // Braun,Alejandra Andrea – Cordillo,Fernando Gaston // Braun,Marcelo Alejandro – Lanezan,Mariana Jorgelina // Braun,María Eugenia – Moreno,Pablo Luis // Braunmuller,Omar Anibal // Bravo,Graciela Mabel // Bravo,Víctor Augusto – Casanella,Daniela Guillermina // Bruno,Micaela // Bruno,Pedro Dante // Bruzzone,Paula Mariana – Larrodè,Gaston Hugo // Buchanan, Daiana Gisele – Vallades,Carlos Alberto // Buey,Marcos Mario – Minnig,Karina Noemi // Burelli,Monica Gladys // Bustos,Enrique Saturnino – Sosa,Andrea Fabiana // Bustos,Gisela Natalia – D´Amico,Diego Horacio // Bustos,Gustavo Raul – Iturralde,Claudia Romina // Caballeri,Laura Marisol – Castañares,Luis Alberto // Cabrera,Maria Julia – Marin,Emmanuel Ruben // Cachiarelli,Oscar Alberto – Shedden,Monica Alicia // Cahp,Carlos Oscar // Cahp,Sandra Paola // Calle,Maria Eugenia // Calzoni,Marcelo Ruben // Camalbide,Sebastian Marcelo – Rodriguez,Virginia // Camplone Magide,Luciana Mailen – Modarelli,Sergio Javier // Campos,Juan Pablo // Campos,Saul Armando -Cortes,Evelyn Yamila // Canoso,Jose Luis // Cap,Jorge Daniel // Carboni,Ruben Rene // Cardoso,Maria Andrea // Cardozo,Pamela Magdalena Victoria – Vence,Santo // Carlino,Simon // Caro,Norma Beatriz – Gomez,Marcelo Gustavo // Carozzo,Andrea Rita // Carrizo,Julio Félix // Casas,Angelica Edith // Cassano,Jesica Romina – Santillan,Juan Manuel // Castillo,Olga Teresa – Daudau,Carlos Alberto // Castro,Ana Maria // Castro,Daniela Silvina // Cataldi,Adriana Edith – Gutierrez,Omar Alfredo // Cavalieri,Ricardo Marcelo – Frias,Silvana Mariet // Cepeda,Maria Celeste // Cepeda,Pablo Ernesto // Cervino,Leticia Josefa // Chavari,Miguel Angel – Keesler,Maria Celia // Chavez,Jorge Omar // Chevrot,Lucas Ramiro // Chilindro,Marisa Edith – Laplace,Claudio Marcelo // Chrestia,Claudia // Ciancaglini,Veronica // Clavellino,Erica Ana Maria – Pejer Barrionuevo,Hugo Andres // Cobio,Sebastian Alberto – Trepichio,Veronica Maria Fernanda // Cocuzza,Maria Gabriela – Gabica,Gustavo Gabriel // Coda,Lucas – Manuel,Gisela Anahi // Colla,Carlos Oscar – Toranza,Pamela Gisele // Colman,Elsa Analia – Guevara,Nestor Gabriel // Colombi,Maria Aurora // Colombo,Valeria Daiana – Latapie,Mauricio Jose // Comensoli,Lucas Sebastian – Rodrigues Pereira,Vanesa Isabel // Contini,Eduardo Alberto // Corbalan,Sergio Ariel – Finamore,Maria Silvina // Cordoba,Jose Alfredo // Cordoba,Natalia Lorena – Gomez,Fabricio // Coria,Juan Carlos – Morales,Veronica Guadalupe // Coronel,Carlos Alberto // Coronel,Cristian Martin – Tinta,Valeria Beatriz // Correa,Mario Daniel – Montenegro,Laura Beatriz // Correa,Osvaldo Enrique // Correge,Flavio Humberto // Coumeig,Juan Carlos // Cozzupoli Y Modafferi,Domingo Jose – Cozzupoli Y Modafferi,Francisca Antonia – Cozzupoli Y Modafferi,Rosa Maria – Modafferi,Maria // Crespo,Marisa Juana – Ripoll,Miguel Angel // Crüsse,Gisele – Damiano,Claudio Marcos // Cruz,Marcela Viviana – Cruz,Silvina Gabriela // Cueto,Silvina Yesica Daniela – Sanchez,Manuel Alejandro // Culaizzo,Juan Pedro // Cuniolo,Karina Sonia // D´Agostino,Francisco Humberto –D´Agostino,Karina Ester // D’Onofrio,Karina Natalia // Danciul,Romina Natalia // De Iraola,Patricia Lujan – Farias,Santiago // De Lara,Elena // De Los Santos,Sergio Enrique – Padin,Andrea Noemi // De Prado,Hugo Nicolas – Oliva,Sofia Micaela // Degirolmo,Mirta Viviana – Vidal,José Marcos // Del Rio,Emilio Fabian – Luengo,Natalia Romina // Del Rio,Jose Luis – Floria,Marina Haydee // Delapena,Carlos Alberto // Delle Tesse,Odilma Maria – Ponce,Pedro Isidro // Delpiani,Rosana Elizabeth // Dentaro,Gustavo German – Libertino,Silvia Viviana // Depedri,Ludmila Belen – Diuono,Gonzalo Omar // Desiderio,Jose Luis // Desiderio,Noelia Laura // Detzel,Sergio Gerardo – Silva,Karina Andrea // Di Marco,Marcelo Armando – Nexhip,Laura Mariela // Di Mateo,Sergio Bernardo // Di Matteo,Graciela Rosana – Zabaleta,Dante Andres // Di Matteo,Ricardo Walter // Di Salvo,Susana Elsa – Montenegro,Osvaldo Fabio // Di Tommaso,Ana Maria // Diaz,Alejandro Saul – Romero,Sonia Mariel // Diaz,Gloria Noemi – Diaz,Sonia Elisabet // Diaz,Silvia Raquel // Dib,Leila Anahi – Verzegnassi,Juan Luis // Dimartino,Andrea Elizabeth // Disalvo,Thelma Mariela // Dominguez,Andrea Laura (C.) // Donatelli,Natalia – Rodriguez,Adolfo Andrés // Donis,Carlos Constantino – Hait,Rosana Noemí // Duarte,Lucas Sebastian – Felix,Fabiana Berenise // Ducuin,Mariana Beatriz – Felix,Norberto Daniel // Dufau,Delia Isabel – Fuentes,Julio Alberto // Dume,Alberto David – Herrera,Marcela Etelvina //Duran,Esneldo Oscar // Eccher,Juan Carlos // Elizabe,Carlos Ruben // Emiliozzi,Jimena // Enrique,Diego Hugo – Salinardi,Vanina Valeria // Escaig,Gaston Ricardo – Muscatello,Silvina Laura // Escobar,Lorena Adriana – Miguez Herrera,Ruben Dario // Escobar,Norberto Antonio – Lezcano,Gladys Graciela // Escudero,Armando Hector // Espaldet,Aixa Leonela – Masson,Alan Claus // Falcon,Lucia De La Cruz // Farias,Carolina Norma – Reser,Sebastian // Fernandez Bibiloni,Maria Carolina – Vitale,Emilio // Fernandez,Bernabe Raymundo – Garcia,Dora Susana // Fernandez,Dario Sebastian – Piñero,Marilina Elisabet // Fernandez,Hector Omar – Gomez,Marta Estela // Fernandez,Mario Gabriel // Ferreira,Marisa Rosana // Ferreira,Valeria Soledad – Ostre,Edgardo Daniel // Ferrera,Lilian Raquel // Ferreyra,Gabriela Alejandra // Ferreyra,Liliana Mabel // Ferreyra,Maria Laura // Ferro,Emma Elizabeth – Paz,Sergio Javier // Ferro,Hugo Ricardo – Gonzalez,Irma Edith // Ferro,Roberto Omar – Linares,Rocio Soledad // Figueroa,Marcela Beatriz // Finamore,Noelia Carolina – Louge,Sergio Ezequiel // Flecha,Ramon Angel – Olguin,Irma Nieves // Fleitas,Natalia Soledad – Pereira,Diego Martin // Florentino,Alejandro Gregorio // Flores,Ilda Aurora // Fourcade,Nelida Ester // Franco,Marcela Esther // Franco,Norma Beatriz // Fredes,Cristian Emilio – Navarro,Marina Andrea // Freites,Maria Florencia // Fresta,Pedro Sebastian // Funes,Julian Enrique // Funes,Roberto Javier // Gala,Ernesto Vicente – Gonzalez,Maria De Los Angeles // Gallastegui,Irma Noemi // Gallo,Francisco Anibal // Gallo,Jorge Raul // Gallo,Karina Patricia // Galotti,Pablo Marcelo // Galvan Gaitan,Laura Andrea – Silva,Marcelo Fabian // Gamondi,Susana Silvia // Garay,Hernan Leonel – Palacios,Debora // Garcia,Carlos Rolando // Garcia,Claudia Alejandra // Garcia,Eduardo Alfredo // Garro,Nancy Elizabeth // Gauna,Carolina Estefania // Gherardi,Sergio Javier // Gilez,Martina Gabina // Gimenez,Eduardo Emilio // Ginter,Gabriel Gerardo // Gioia,Veria Soledia // Gisler,Inés Alicia // Gobia,Nancy Susana // Gomez,Fausto Horacio // Gomez,Laura Ester // Gomez,Matias Javier – Nahuelquir,Gloria Florentina // Gomez,Mauricio Alberto – Martinefsky,Natalia Romina // Gonzalez,Aida Alicia // Gonzalez,Beatriz Haydee – Teves,Daniel Alberto // Gonzalez,Carolina Belen // Gonzalez,Cesar Omar // Gonzalez,Daniel Alberto // Gonzalez,Diego Hernan // Gonzalez,Eduardo Daniel – Peñalva,Alicia Diana // Gonzalez,Graciela Analia – Matos,Enrique Fabian // Gonzalez,Julia Alicia // Gonzalez,Mauricio Fernando – Sosa,Fernanda Andrea // Gonzalez,Pablo Leonel // Gonzalez,Teresa De Jesus // Goñi,Adriana Haide // Gramundo,Maria Alejandra // Green,Flavia Veronica – Irastorza,Ignacio Raul // Grisolia,Valeria Alejandra – Landaburu,Jorge Leonardo // Guallan,Ana Maria // Guevara,Iñaki Gabriel // Gutierrez,Andrea Lucrecia // Gutierrez,Graciela Elena // Guzzetti,Silvia Beatriz – Ingliso,Fabricio Javier // Haedo,Gerardo Hernan – Ramirez,Julieta Elizabeth // Hatte,Mariela Soledad – Hatte,Yanina Natalia // Hecker,Julia // Heffner,Maria Rosa – Menchaca,Marcelo Rafael // Heim,Enrique // Heim,Luis Alberto // Heredia,Emilio Rodolfo // Herlein,Gaston Martin – Larregina,Daniela Gisela Elizabeth // Hernandez,Arnoldo // Herrera,Maria Rosa // Hipedinger,Irma Maribel – Lopetegui,Juan Luis // Huertas,Pedro Lino – Iriarte,Monica Liliana // Iaculli,Lorena Mirella // Iandolo,Alejandro Omar – Saniuk,Marcela Lujan // Ibarguren,Marcelo Fabian // Ibarra,Jonatan Ricardo – Salicio,Gisele Alejandra // Ibarra,Stella Maris – Sanchez,Oscar Doroteo // Iribe Rizzonelli,Edith Mabel // Irigoyemborde,Daniela Evangelina // Iturregui,Maria Gabriela – Laurenz,Otto Omar // Ivroud,Oscar Rodolfo // Izquierdo,Walter Ezequiel – Rincon,Monica Cecilia // Izzi,Elba Estela // Izzi,Maria Fernanda – Revainera,Pedro Luis // Jacinto,Sergio Gabriel – Masson,Viviana Cecilia // Jacob,Karina Mariel – Martin,Fabian Enrique // Jaime,Romina Andrea – Montiel,Nicolas // Jara,Pablo Sebastian – Vallejos Paso,Maria Mercedes // Juarez,Esteban Damian Ezequiel // Juez,Emiliana Mabel – Santiago,Martin Daniel // Junger,Ernesto // Kessler,Silvia Adriana // Kolarz,Mariano Jose // Kolman,Silvia Marina // Koziel,Pablo Estanislao // Larigneé,Betina Lorena – Reyes,Amilcar Atilio // Larraz,Barbara – Waimann,Julian // Larraz,Paola Carina // Larrea,Joaquin Nicolas // Larreche,Ana Maria // Larregina,Francisco Cecilio // Lastape,Ruben Gabriel – Mc Donald,Melisa // Lastra,Marcelo Daniel // Lavernhe,Marcela Beatriz // Leal,Carmen Alejandra – Sosa,Roberto Jose // Leal,Juan Ramon // Ledesma,Lucia Magdalena // Leidi,Reynaldo Daniel // Leira,Carina Alejandra // Lemma,Osvaldo Daniel // Len,Alicia Marisol – Maguregui,Pablo Andres // Lerchundi,Andrea Fabiana // Linares,Raul Antonio – Melo Garcia,Natalia Soledad // Lobos,Marcela Carina // Lopez,Eduardo Alfredo // Lopez,Pablo Javier – Sayavedra,Ines Paola // Lopez,Silvia Beatriz // Lopez,Yesica Andrea – Sierra,German Ariel // Lora,Nelida Felisa // Lora,Rosa Graciela – Osinaga,Carlos Haroldo // Lorenzo,Anselmo Julio // Lucero,Jorge Horacio // Lucero,Luciano – Ranni,Natacha Luciana // Lucio,Nestor German – Rodriguez,Erica Paola // Luna,Graciela Monica // Lurbet,Analia Marta // Lurbet,Rogelio Ricardo // Madueña Abdala,Maria Celeste – Montoya Carlotto,Ignacio // Magallanes, Sergio Antonio // Magariños,Carolina Fabiana // Magide Medici,Rocio Belen – Mentasti,Pablo Norberto // Maibach,Carmen Clara // Mairani,Oscar Alberto – Perez Medina,Marina Ximena // Maiz,Fabiola Beatriz // Maletti,Mariano Ricardo – Vicente,Maria Eugenia // Mancilla,Laura Antonella // Manetti,Maria José // Mangudo,Jose Maria // Marconi,Marcelo // Marin,Marcela Alejandra – Marti,Nicolas Federico // Marquetti,Marcelo Daniel // Marsiglio,Juan Marcelo – Olivera,Silvina Soledad // Marson,Carlos Alberto // Martin,Maria Marcela – Rey,Hugo Marcelo // Martinez,Ezequiel – Rivero,Yanina Soledad // Martinez,Laura Andrea // Martinez,Paola Andrea // Martinez,Ruben Ezequiel // Martinez,Victor Jesus – Mucci,Maria Alejandra // Masson,Araceli Isabel // Masson,Fernando Javier // Matos,Enrique Norberto // Matos,Stella Maris – Sanchez,Carlos Daniel // Mauerer,José Omar // Meaca Ascazuri,Carlos Alberto – Melivilu Diaz,Viviana Vanesa // Medina,Jorge Omar – Ravi Pinto,Carlos Gabriel // Medina,Jose Luis – Paez,Carolina Elisabet // Medina,Ruben Edgardo // Mendez,Sandra Ester // Mendiola,Joana Soledad – Orona,Nicolas Aejandro // Mendizabal,Maria Susana // Merlos,Nestor Pedro // Merlos,Sandra Rosana – Palahy,Marcelo Adolfo // Miculic,Carlos Fernando // Miglierina,Ivana Andrea // Miguel,Ricardo Alberto // Minici,Maria Cristina // Minig,Norma Beatriz // Minnig,Jose Angel // Minteguia,Laura Beatriz // Miño,Gloria Beatriz Del Carmen // Mocciaro,Florencia Eliana // Molinari,Maria Lujan // Monje,Carlos Alberto // Montero,Emiliano Jesus Esteban // Morales,Jose Luis // Moro,Celestina // Moser,Marianela // Muñoz Gonzalez,Pamela Elisabeth – Pedersen,Cristian Andres // Murcia,Mirta Irma // Musa,Mariana Elizabeth – Tosi,Gabriel Gastón // Musumeci,Martin Sebastian – Tonelli,Paola Vanesa // Nanni,Daiana Veronica // Navarro,Andrea Veronica // Navarro,Maria Teresa // Naviliat,Marisa Adriana // Nazabal,Viviana Lorena // Nesteriuc,Raul Orlando // Nievas,Silvia Anahi – Ruiz,Joel Antonio // Nuñez,Mauricio Alejandro Matias – Segura,Romina Soledad // Ocampo,Carlos Arturo // Ocaña,Marcos Alejandro – Videla,Joana Araceli // Ojeda,Mirta Haydee // Olguin,Antonio Hernan – Salias,Mariela Estefania // Olivera,Sergio Daniel – Risso Saavedra,Camila // Ollo,Carlos Alberto // Olmedo Shannon,Leticia // Ondicol,Gabriela Gisele // Orradre,Oscar Eduardo // Orradre,Pablo Jose // Ortega,Lucrecia Romina // Ortega,Ruben Ernesto // Ostertag,Silvina Patricia – Soroeta,Diego Esteban // Otassi,Juan Abel // Ottaviano,Laura Alejandra – Palacios,Rodolfo Raul // Pagano,Monica Elisabet // Paiz,Ana Laura (C.) // Palacio,Regina Alicia // Palahy,Lorena Lujan – Torres,Mauricio Daniel // Palavecino,Pablo Nicolas – Quiroga,Lorena Valeria // Pardo,Eduardo Atilio // Pareja,Maria Rosa // Parma,Juan José // Paulo,Evelyn – Vivas,Claudia Marcela // Pauluque,Ignacio Martin – Rotella,Lorena Marcela // Paz,Maria Laura // Pellejero,Roberto Osvaldo // Peñalva,Carlos Alberto – Yungblut,Norma Liliana // Peralta,Juan Josè // Peralta,Valeria Norma // Pereyra,Claudio Sebastian // Pereyra,Franco Roberto // Pereyra,Marcela Andrea – Sierra,Hugo Ricardo // Perez,Carla Stefania // Perez,Juan Pablo // Perez,Mariel Edith // Perez,Nestor Fabian // Persico,Maria Catalina // Piazza,Hugo Roberto // Pibuel,Cristian Daniel – Pibuel,Romina Soledad // Pibuel,Julio Cesar // Pibuel,Marcelo Javier // Piccione,Clara Esther // Pietrobono,Raul Alfredo // Pineda,Carlos Alberto // Pinzone,Daniel Cesar // Piñeiro,Maria Antonia // Poli,Veronica Alejandra – Ramirez,Cesar Horacio // Polijronos,Basilio Alejandro // Ponce,Barbara Isabel – Toledo,Hugo Ezequiel // Porcel,Nelba Rosa // Quinteros,Alberto Domingo // Quinteros,Julio Cesar // Quinteros,Silvia Raquel // Quiroga,Sandra Fabiana – Tagliaferro,Miguel Angel // Ramallo,Hector Cesar // Ramos,Patricia Susana // Real,Norma Hilda // Recofsky,Miriam Lujan // Requena,Ricardo Alberto // Revainera,Ceferino Daniel – Trancho,Carolina Alejandra // Rey,Nazareno Cruz // Rey,Roberto Anibal // Rey,Romina Vanesa // Reyero,Sandro Daniel – Vicente,Maria De Los Angeles // Reyes,Americo // Reynoso,Liliana Beatriz // Reynoso,Miguel Angel // Rincon,Claudia Elisabeth // Rivero,Elena Viviana // Rocha,Lucas Maximiliano – Rodriguez,Ayelen Rocio // Rode,Matias Emiliano // Rodriguez,Alida // Rodriguez,Carmen Gloria // Rodriguez,Gladys Mabel // Rodriguez,Martin Miguel // Rojas,Jorge Alejandro // Rojas,Mariela Alejandra – Springer,Juan Jose // Roman,Alejandro Sergio // Roman,Marcelo Adolfo // Rosende,Luis Alberto – Trstenjak,Gladys Liliana // Rossetti,Jesus Maria // Rossi,Leonardo // Rubio,Elena Mabel // Rueda,Leonardo Marcelo // Rueda,Pedro // Ruiz Diaz,Liliana Raquel – Ureta,Raul Marcelo // Ruiz,Gustavo Omar // Ruiz,Monica Beatriz // Ruiz,Veronica Analia // Ruppel,Indalecio Victorino // Ruybal,Horacio Norberto // Sabec,Silvana Graciela // Sacher,Atahualpa Martin – Sosa,Ricardo Anibal // Sacher,Karina Soledad // Salias,Sandra Elizabeth // Salle,Claudio Javier // Salvatierra,Marcelino Alberto // San Julian,Ana Maria – Sayago,Hugo Daniel // Sanchez,Celia Carolina – Vidovi,Cristian Alejandro // Sanchez,Estela Mabel – Tambucci,Humberto Daniel // Sandobal,Gaston Alberto // Santellan,Guillermo Mauricio // Santero,Gustavo Sebastian // Santillan,Eduardo Horacio // Santos,Esnal Edgardo // Santos,Karina Elisabet // Sarchione,Julia Ines // Sayago,Fernanda Karina // Schamberger,Maria Alejandra // Schamberger,Mirta Haydee // Scheftsik,Juan Angel // Schmutz,Alicia Valeria // Schwerdt,Mercedes Griselda // Seitz,Norma Analia // Sequeira,Lorena Esther – Sierra,Juan Carlos // Sequeiros,Sonia Beatriz // Shedden,Roberto Esteban // Sierra,Carolina Rosana // Silva,Demetrio Emilio // Silva,Sergio Horacio // Silveira,Daniel Alfredo // Silverii,Alfio Jose // Soraiz,Francisco // Sotelo,Alfredo Ramon // Squaglia,Luis Narciso // Stalldecker,Claudia Silvina // Steckel,Fernando Rene // Steinbach,Guido Emanuel – Tiseira,Valeria Soledad // Sterz,Federico Oscar // Stieb,Cesar // Striebeck,Romina Ester // Suarez,Andrea Rosana // Suarez,Oscar Alfredo // Suarez,Paula Andrea // Suhurt,Tamara // Taborda,Pedro Anselmo // Tagliaferro,Maria Rosa – Vallejos,Antonio Jesus // Tahuil,Jose Luis // Testa,Rosa Nancy // Tinta,Claudia Marisa // Torres,Mario Ruben // Ugalde,Juan Manuel // Urban,Yanina Pamela // Urrutia,Karina Martina // Valdez,Ignacio – Valdez,Lorenzo Agustin // Valdi,Eduardo Jose // Valenzuela,Alejandra Elizabeth // Vallejos,Esteban Jose – Vallejos,Esteban Rosamel // Vallejos,Etelvina Estela // Van Dyk,Rodolfo Amelgar // Vasquez,Julio Cesar // Vega,Roberto Oscar // Vicente,Silvia Beatriz // Vidal,Mario Sebastan // Villagra,Graciela Esther – Vivacqua,Daniel Omar // Villar,Fabio Alberto // Villegas,Omar Alejandro // Vivarelli,Alberto Juan // Vivas,Brenda Belen // Vivas,Maria Ester // Vivas,Rosana Adriana // Volonte,Gustavo Fernando // Wagner,Ada Lorena // Wagner,Mario Valentin // Wilwert,Andrea Paola // Yaben,Guillermo Horacio // Zaffora,Rosa Edith // Zaleuski,Jose Luis // Zapata,Elba Elisabet // Zürcher,Erich Konrad //
Escrituras
Abalo Silvia Del Carmen – Diaz Elena Carmen // Acosta Maria Azucena // Adrian Nicolas Ramon – Adrian Joana Gisele // Albarracin Adelma Esther // Alcetegaray Roberto Oscar – Gómez Liliana Elisabet // Alfonso Francisco – Alfonso Juan Francisco // Allende Hilda Raquel // Alvarado Delia Rosa // Alvarez Valdez Mirian Beatriz -Mendizabal Orfel Ramon // Amoroso Carlos Antonio // Antonio Ines Lujan // Arevalo Enrique Miguel Ventura // Ayalef Nmaria Valeria // Baez Adorno Gloria Beatriz // Bahl Gloria Beatriz // Baldini Sandra Patricia // Baliño Paulo Ricardo – Brendel Marianela Soledad // Balsamo Javier Omar // Banegas Graciela Noemi // Bargas Rosa Noemi // Barreto Ismael Fabian – Gallardo Viviana Marcela // Basualdo María Alejandra // Beaulocq Nancy Fatima – Santillan Oscar Ernesto // Beltran Guillermo Alberto // Beltran Sandra Romina – Befumo Fabian Alberto // Benitez Juliana Karina – Landi Guillermo Roberto // Beron Pablo Alberto – Dominguez Graciela Soledad // Bianco Jose Luis // Bonora Ana Olga // Borda Claudia Mabel // Bordenave Juan Carlos Alberto – Cordoba Maria Belen // Buchanan Ruben Dario – Cartolano Juana Dominga // Buscarini Maria Elisa // Cabrera Laura Lilian // Cabreton Jose Enrique // Canabal Raul Antonio/Gioia Blanca Ines // Cancina Viviana Marcela // Cañete Mirta Andrea // Capponi Stella Maris // Casas Graciela Carmen // Castañares Sonia Monica // Castillo Gomez Lorena Haydee // Chavez Ramona Cristina // Cheuque Blanca Elizabeth // Chiabarino Nelly Araceli // Colesigno Alejandra Evelia // Colla Pablo German Alfredo // Collazo Maria Del Carmen // Cordero Viviana Alejandra // Cordoba Julio Miguel // Culos Adolfo Daniel // Dastugue Osvaldo Daniel – Ramirez Irma Raquel // De Santo Maria // Duarte Maria Del Rosario // Echeverria Raul Alfredo // Elsegood Gabriela Fernanda/Muller Jesus Eduardo // Espil Laura Del Carmen – Urrutia Daniel Alberto // Eyler Erlinda Nilda // Fernandez Carlos Abel – Beltramella Silvia Angela // Fernandez Yesica Betina // Ferrer Monica Graciela // Ferrerira Hilsa Carolina // Forlán Perez Evelyn Rosario // Fossa Beatriz Edith // Frank Kathleen Elizabeth // Frias Alfredo Samuel – Andrada Mabel Haydee // Frias Ruben Omar/Macias Alejandra Araceli // Galdurralde Carlos Pedro // Galvan Maria De Las Mercedes // Garcia Nestor Javier – Acosta Maria Rosa // Gatica Marta Raquel // Giangreco Juana Adela – Gallardo Ricardo Horacio // Gogorza Raul Omar – Scialabba Miriam Rosana // Gutierrez Angela Mariana – Maier Jesus Gabriel // Hernández María Isabel // Heuman Mirta Alcira // Juarez Kariana Adriana // Kette Miguel Juan – Sanchez Marta Alicia // Lanz Jose Mario // Lavalle Maria Fabiana – Digeronimo Luciano Emmanuel // Ledesma Stella Maris // Leira Claudio Cesar/Garcia Vanesa Silvina // Lejos Victoria Del Carmen // Lencina Ramona Angélica // Levin Alfonso Daniel – Andrada Maria Esther // Libero Hector Antonio – Pinedo Andrea Celeste // Librante Carmen Antonia // Lolli Daniel Esteban // Loos Horacio Armando – Delaude Susana Elena // Lopez Julio Cesar // Louge Carlos Fabian // Lucio Nestor Osvaldo // Lujan Silvia Graciela // Luna Marcos Mario – Maiz Eudosia Virginia // Magnani Javier Alberto // Marcaida Liliana Leticia – Caruso Roberto Oscar // Marin Marcela Alejandra – Marin Maria Veronica // Martin Maria Celeste // Martinez Hector Samuel – Rodriguez Maria Martha // Medina Cesar Roberto – Chiavarino Sandra Ines // Milione Rosalia Anahi // Molina Soto Angelica // Molinari Carlos Antonio // Molinate Marisu Jacqueline // Navarro Alejandro Ismael – Rojas Marisol // Nicolosi Tamara Ruth // Ojeda Miriam Rita // Ojeda Sofia Soledad // Olivetto Analia // Orona Blanca Azucena // Oroquieta Andres Raul // Osoro Jose Primitivo – Harismendi Monica Alejandra // Ovando Gladys Isabel Nancy // Palavecino Iris Mabel // Pane Vanina Edith // Pedernera Andrea Celeste // Pendas Miriam Edith // Peralta Marta Hemilse – Peralta Oscar Raimundo // Peralta Oscar Alfredo // Perez Jose Luis // Pianciola Carlos Enrique // Pietra Lucio Ivan – Bahl Maria Lujan // Plaza Oscar Raul – Aguilera Balcazar Norah // Ponce Fabio Marcelo – Barrios Dina Patricia // Pouyanne Sergio Andres – Curletto Paula Andrea // Retzky Raul Simon – Algarañaz Maria Del Carmen // Rincon Monica Beatriz – Vera Fernando Eduardo // Rios Isabel Elvira // Riquelme De La Torre Elba // Riquelme Maria Lujan – Lopez Juan Carlos // Rodriguez Ignacia Faustina // Rodriguez Maria Veronica // Rodriguez Mirta Lidia // Rodriguez Norma Isabel // Rodriguez Ruben Omar – Vilar Ascension // Roja Diego Daniel // Roldan Sandra Mabel // Ruckert Nelida Raquel // Ruiz Diego Clemente – Olguin Virginia Soledad // Ruppel Gustavo Omar // Ruybal Aroldo Cesar – Arramon Mabel Esther // Salazar Sergio Gustavo // Salvareschi Lucia Raquel // San Julian Norma Noemi // Sanabria Lorena Lucia // Sanchez Gabriela Alejandra // Santamaria Adrian – Moyano Viviana Andrea // Santana Cipriano Alberto // Savinelli Roberto Luis // Segovia Oscar Jorge – Parra Maria Cristina // Silva Alberto Daniel – Rubiuno Liliana Beatriz // Sosa Maria Cristina // Sosa Maria Cristina – Angel Norma Cristina // Spitale Marcelo Fabian // Stazzonelli Juan Carlos – Stazzonelli Pablo Martin/ // Suárez Manuel Oscar // Suarez Segundo Alberto // Taborda Leticia Esther – Martinefsky Carlos Horacio // Toledo Hector Oscar // Toledo Valeria Graciela // Toranza Elsa Esther // Vargas María Ester // Vicente Maria De Los Angeles – Urbieta Rodolfo Andres // Vicente Norma Beatriz // Vieira Jose Antonio // Vivas Cesar Horacio – Cavalleri Maria Brigida // Vivas Miguel Angel // Vivas Ricardo Daniel – Roldan Silvana Elvira // Zambrana Eugenia Ines //
Por información o consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regulación Dominial, ubicada en Rivadavia N° 2861, o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.