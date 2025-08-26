Adolescente herido en accidente en Del Valle y Pellegrini
Por circunstancias que aún restan establecerse, un colectivo urbano de la línea “Tu Bus” atropelló a un joven de 12 años. Al lugar acudió una ambulancia del SAME que trasladó a la víctima al Hospital Municipal, donde se constató que sufrió fractura de tibia y peroné.
El accidente ocurrió la tarde de este jueves en la rotonda que une ambas avenidas. Según fuentes policiales, el menor habría salido de la escuela cuando fue embestido.
Al lugar acudieron personal policial y una ambulancia, que trasladó al menor, el cual resultó con “fractura de tibia y peroné, sin riesgo de vida”.
El chófer del colectivo fue imputado bajo la carátula “lesiones culposas”. Interviene en la causa la UFI N.º 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano.