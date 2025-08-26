El accidente ocurrió la tarde de este jueves en la rotonda que une ambas avenidas. Según fuentes policiales, el menor habría salido de la escuela cuando fue embestido.

Al lugar acudieron personal policial y una ambulancia, que trasladó al menor, el cual resultó con “fractura de tibia y peroné, sin riesgo de vida”.

El chófer del colectivo fue imputado bajo la carátula “lesiones culposas”. Interviene en la causa la UFI N.º 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano.