Agosto inició con variaciones en los precios de los combustibles
De acuerdo al decreto publicado el pasado jueves por el Gobierno Nacional, se estableció que los incrementos pendientes de los impuestos se aplicarán de manera parcial durante el primer día de agosto y en su totalidad a partir de septiembre. En Olavarría, la Infinia y la Inifinia Diesel aumentaron en promedio un 1%. Mientras que la Súper y la Diesel 500, bajaron un 0,29%.
Concretamente, los precios quedaron de la siguiente manera:
Inifinia Diesel: $1549
Infinia: $1615
Súper: $1388
Diesel 500: $1382
SG