“Me llamó la atención que el discurso que se manejó por parte del sindicato hacia adentro de esa reunión, dista mucho del que se maneja públicamente” afirmó el edil, pero agregó “es totalmente contrario”.

“Se reconoció que esta gestión, o la deuda que ellos mencionan con respecto al atraso salarial, viene de la gestión anterior”, reveló.

Además Aguilera declaró que “hasta parecía darse una reconocimiento al estado de las finanzas comunales”.

“Mencionaron que la situación de este municipio, al igual que el resto de los municipios de todo el país, respecto a la caída de los ingresos, a las dificultades con el tema de los aumentos de algunos gastos y la falta de recursos, es una situación que ellos reconocen y que, como te digo, están marcadas dentro de un contexto nacional que es complejo”.

El concejal descartó que para aumentar los ingresos del municipio, en relación con lo pedido por los trabajadores, se incremente alguna tasa o se recorte algún gasto, ya que “la situación que hoy atraviesa el municipio y el país en general, es muy compleja para tomar esas medidas”.

Calificó como “trillada” la discusión sobre el incremento del Impuesto a la Piedra.

“Por eso decimos que estamos dando aumentos por encima de la inflación, dentro del marco de lo posible o con lo que cuenta el municipio hoy” admitió.

“¿Esto es suficiente? Por supuesto que no, porque la situación de los trabajadores en general en Argentina es muy compleja, es muy difícil y siempre los trabajadores se merecen más” finalizó.

En torno a la discusión paritaria, Aguilera cargó contra la directiva del sindicato y coincidió con Mercedes Landívar “tiene que ver quizás con el enojo que tiene el sindicato por algunas concesiones que tenía con la gestión anterior y que se le cortaron de cuajo cuando inició la nueva gestión”.

El edil sumó precisiones: “Paquetes de horas extras, funcionarios que trabajaban en el predio del sindicato y figuraban como empleados municipales, me refiero al pago de servicios y horas extras que se hacía hacia el sindicato de municipales, con la plata de los olavarrienses”.

Por último respondió una de las críticas del sindicato que tiene que ver con lo que es el pago de bonificaciones a funcionarios.

Se discute la necesidad de bonificaciones salariales en el municipio para atraer y retener profesionales capacitados, dado que sus salarios son inferiores a los del sector privado. Esto es crucial para asegurar el cumplimiento de tareas específicas.