Elecciones 2025
Agustín Mestralet: "No estamos en ese objetivo del 10%"
El primer candidato a Concejal por el FIT-U repasó la jornada electoral y explicó que, a nivel local, no habrían llegado a su objetivo. Asimismo, destacó la elección del partido a nivel provincial.
“La izquierda está quedando como tercera fuerza en los principales distritos electorales de la provincia, lo cual nos parece importante y es una señal de aliento”.
Respecto al ámbito local, manifestó preocupación ante la posibilidad de tener “un Concejo Deliberante con las mismas fuerzas que participaron en el debate y su falta de argumentos”.
“Una buena votación de la izquierda es una plataforma de lucha para el pueblo argentino”, concluyó.