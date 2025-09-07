Elecciones 2025
Agustín Mestralet: "Vamos a tener una buena elección"
El candidato a primer concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT‑U) votó en la Escuela N° 60, ubicada en Belgrano al 1030, en el barrio Coronel Dorrego
En diálogo con la unidad móvil de LU 32 habló sobre la jornada electoral: “Estamos con bastantes contratiempos, como por ejemplo en Sierra Chica, que comenzó a las 10:00, hora en que se resolvió quién iba a presidirla para desarrollar el comicio. Muy pocas escuelas comenzaron a horario”. Consultado sobre el bajo porcentaje de asistencia explicó: “Hay un escaso interés en la votación. Un espíritu cívico muy quebrado. Esta desilusión no va a generar un cambio positivo. Llamo a la gente a votar”.
En cuanto al faltante de boletas dijo: “En general vinieron las 50 boletas reglamentarias. En algunos espacios sé que no llegaron”.