El veterinario Agustín Romero gestionará el Centro de Veterinaria, pero hasta la finalización de su mandato como concejal lo hará en carácter de asesor “ad honorem”.

Cabe mencionar que Romero cuenta con una amplia trayectoria profesional y ya integró Bromatología durante gestiones anteriores. Por ese motivo, desde el Ejecutivo manifestaron que puede ocupar el lugar para garantizar experiencia en la gestión en virtud de los conocimientos, la participación activa y el compromiso que ya ha demostrado.