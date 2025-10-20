En la tarde de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para la noche del martes y la madrugada del miércoles.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Del mismo modo, se espera una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros. Por último, alertaron que “los mayores acumulados se esperan a partir del día jueves 23”.