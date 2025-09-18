En la tarde de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para los días venideros.

Específicamente, alertan para la madrugada y la mañana del viernes 19 y para la mañana y la tarde del sábado 20.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo", detalló el SMN.

Por último, adelantaron que se "prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".