Según el aviso, "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica importante, caída de granizo ocasional, ráfagas fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma local".

Hacia el Este (Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil) se torna naranja el alerta para la mañana del lunes. Las tormentas podrían ser más intensas que las pronosticadas para Olavarría, La Madrid y Laprida.