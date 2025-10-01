Fueron cuatro las escuelas que esta mañana se encontraron con distintas pintadas en las paredes. Enseguida, los directivos comunicaron la situación y coordinaron una línea de comunicación con el municipio.

Las pintadas tienen que ver con agresiones y obscenidades.

Si bien, desde las escuelas, reconocen que es parte del folclore de los grupos de egresados para ésta época también mostraron su preocupación por la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos entre los jóvenes.