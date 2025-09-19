Para la mañana de este sábado, el alerta es de nivel amarillo, lo cual advierte que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, según explicaron.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Por la tarde, la advertencia asciende a nivel naranja, lo que marca tormentas fuertes o severas que “pueden estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”.

Para ese lapso del día, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.