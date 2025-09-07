Elecciones 2025
Alexander Aquila: «Es un día festivo.»
El candidato a primer concejal por el partido Integrar emitió su voto esta mañana en la Escuela Secundaria N.º 16, ubicada en el barrio UOCRA.
En diálogo con la unidad móvil de LU32, reconoció que están viendo una baja participación.
En cuanto a las complicaciones que tuvo la jornada, dijo: «Nosotros no hemos tenido ese problema, pero es una locura la falta de fiscales y autoridades de mesa».
Finalmente, sobre la continuidad de la jornada, detalló que esperarán «los resultados en nuestro local».