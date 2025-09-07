En diálogo con la unidad móvil de LU32, reconoció que están viendo una baja participación.

En cuanto a las complicaciones que tuvo la jornada, aclaró que no han tenido inconvenientes, pero que “es una locura la falta de fiscales y autoridades de mesa”.

Finalmente, sobre la continuidad de la jornada, detalló que esperarán los resultados en el local partidario.