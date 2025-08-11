Maria Luisa recorre en bicicleta distintos puntos de la ciudad para recolectar donaciones y ayudar a más de 60 chicos del barrio, que en ocasiones son hasta el doble. El móvil de LU32 estuvo presente en el merendero hablando con las 4 mujeres que coordinan y hacen posibles las viandas y meriendas que reparten al menos 2 veces a la semana.

Maria Luisa contó que tiene “el comedor hace 4 años y medio, pido colaboración porque acá es todo a pulmón. Recibo ayuda del municipio pero no damos a basto”

“Estoy necesitando ayuda porque festejamos el día del niño el domingo, pero necesitamos donaciones” aclaró la referente

Se puede colaborar con juguetes nuevos o usados pero en perfecto estado, ropa para todas las edades, leche larga vida o en polvo, facturas, tortas, golosinas, etc. Para quienes quieran comunicarse con el comedor “Los chicos del Dorrego” lo pueden hacer al teléfono 2284-724271 o acercarse a Calle 11 N° 3129.

NB