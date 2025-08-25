Los primeros dos sorteos se realizarán a fines de septiembre: uno para quienes ya se encuentran adheridos y otro para quienes se adhieran a partir de hoy.

Los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y, desde allí, seleccionar el submenú “Suministros” para adherir cada una de las facturas al formato digital. De esta manera dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en papel, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, solo deben ingresar con su usuario y contraseña y, desde el submenú “Suministros”, realizar la adhesión.