El pasado lunes, en el aire de LU32, el titular de la oficina local de ANSES, José María Hamse, se refirió a la situación de las auditorías a beneficiarios de la pensión por discapacidad en Olavarría y la zona.

Dentro de la entrevista, Hamse indicó que, de 2.600 cartas enviadas, fueron 36 las que finalmente derivaron en una suspensión. De ese número, once ya han sido restituidas por parte del organismo. Por otro lado, son 25 las que aún están en evaluación, esperando la decisión final de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De acuerdo con lo adelantado por el propio Hamse, las once pensiones que ya fueron restituidas cobrarán de forma normal a partir de este mes, septiembre. A raíz de la temporal suspensión, los beneficiarios también cobrarán lo correspondiente al mes de agosto. Es decir, por única vez, este septiembre de 2025 estos once beneficiarios cobran agosto y septiembre en el mismo pago.

Por otro lado, desde el organismo aclararon que los reclamos que aún no hayan tenido respuesta por parte de ANDIS no percibirán el beneficio este mes, o hasta que no sea restituida oficialmente la pensión.

En ese sentido, representantes de ANSES indicaron que los beneficiarios a los cuales aún no se les ha restituido la pensión deben acercarse a la sede local (Rivadavia 2987) para resolver cualquier consulta o duda que tengan al respecto.

Además, se recuerda que a partir de este mes, integrantes de la división local estarán visitando las localidades del partido para brindar atención al público, incluyendo consultas relacionadas con las Pensiones por Discapacidad.