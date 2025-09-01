En detalle, el calendario de visitas para el mes de septiembre de 2025 es el siguiente:

Hinojo / Colonia Hinojo: martes 2 de septiembre de 2025.

Loma Negra: jueves 11 de septiembre de 2025.

Recalde / Blanca Grande / Espigas: miércoles 17 de septiembre de 2025.

Sierras Bayas: miércoles 24 de septiembre de 2025.

De acuerdo con lo explicado por José María Hamse al aire de LU32, la intención es repetir esta distribución, por lo menos, hasta diciembre:

“El primer martes de cada mes estamos yendo a Hinojo y a Colonia Hinojo. El segundo jueves de cada mes estamos yendo a Loma Negra. El tercer miércoles de cada mes estamos yendo a Recalde, Blanca Grande y Espigas; muy importante para esas localidades que están lejos. Y el cuarto miércoles de cada mes estamos yendo a Sierras Bayas”, detalló Hamse.

Aclaró que la atención del organismo estará centralizada en los centros de jubilados de cada localidad. Además, indicó que solo es necesario presentarse con el DNI, sin turno previo:

“Solamente con el documento se puede hacer la consulta que quieran; les evacuamos las consultas que quieran, solamente con el DNI. Llevamos computadora, tenemos acceso al sistema, así que es como que estemos teniendo acá la oficina. Tenemos toda la base de datos ahí”, explicó Hamse.

“Lo que no podemos hacer es la carga de una jubilación”, puntualizó, y añadió que se debe a que este tipo de trámites solo pueden hacerse en la sede local de ANSES (Rivadavia 2987), con turno previo.

“Lo que sí podemos hacer es ver los aportes, ver si cobra asignaciones, ver el tema de los aportes que tiene una persona, el tema de desempleo; todas las consultas se pueden resolver en el punto de contacto”, aseguró Hamse.