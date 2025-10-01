Puntos de contacto
ANSES Olavarría dio a conocer el cronograma de octubre
Desde la UDAI local informaron cómo será la atención en las distintas localidades del partido. Recordemos que esta iniciativa permite la concreción de la mayoría de los trámites y la evacuación de consultas que se realizan en la oficina de la calle Rivadavia, excepto el inicio de un expediente de jubilación.
El martes 7 los empleados estarán en Hinojo/Colonia Hinojo.
El jueves 16 llegarán al centro de jubilados de Loma Negra.
El miércoles 22 pasarán por Recalde, Blanca Grande y Espigas.
Finalmente, el miércoles 29 atenderán en Sierras Bayas.