Desde este martes 29 de julio, en la Parroquia San Cayetano del barrio CECO comienza la Novena en honor al patrono del pan y el trabajo. Todos los días se rezará el Rosario a las 17:30 horas, y habrá Santa Misa a las 18:00. El 7 de agosto, la peregrinación comenzará a las 15:00 hs, teniendo como punto de partida el Paseo Padre Jesús Mendía.

El padre Marcos Picaroni, responsable de la Parroquia del Barrio CECO, adelantó al aire de LU32 que por segundo año consecutivo, la peregrinación contará con la presencia de diferentes instituciones relacionadas al mundo laboral:

"Esto surgió el año pasado conversando entre varios dirigentes. Surgió de una manera medio espontánea y el año pasado salió muy bien. Este año ya con tiempo fuimos programando una invitación a todas las agrupaciones que tienen que ver con el mundo del trabajo, desde las cámaras de la Industria, del Comercio, las cooperativas, también los jubilados, la CGT, la CTA. Todo lo que agrupe el mundo del trabajo a nivel local", explicó el Padre.

"Es una situación que nos preocupa, la de las fuentes de trabajo, y nos toca a todos por igual, a las empresas grandes, al comerciante chico, al que está por su cuenta. Entonces, bueno, ¿por qué no unirnos en este día, en este día de visita al templo? Así que, le dimos forma con un poquito más de tiempo, para que la invitación llegue, señaló Picaroni.

Para este año, el lema elegido es: “San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza”. "Buscamos un lema, un lema que sea también significativo para caminar con ese sentido de comunidad, de que caminamos juntos por más paz, pan y trabajo", expresó Picaroni.

"Yo creo que ya es parte de la tradición religiosa de nuestra ciudad, en torno a este templo, que es, podemos decir, como un santuario, ¿no? Los días siete se vuelve como un santuario. Más allá de una pertenencia o no, el que ya se hace el hábito viene siempre, hay gente que me dice, 'yo vengo hace treinta años'. O 'yo vengo desde que se hizo el templo'. Y esto es sin distinción de lugares de la ciudad, ¿no? Desde atrás del arroyo, o desde Loma Negra, desde donde sea", concluyó el responsable de la Parroquia San Cayetano del Barrio CECO, Marcos Picaroni.

CRONOGRAMA COMPLETO NOVENA 2025: ROSARIO Y MISA

Martes 29 de julio . Rezo por los Laicos, especialmente por los peregrinos que visitan el templo. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa. Se bendecirá a los servidores del Templo.

Miércoles 30 de julio . Rezo por los pobres y por nuestras fuentes de trabajo. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa. Se bendecirá a los agentes de Cáritas.

Jueves 31 de julio . Rezo por los enfermos y trabajadores de la salud. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa con Unción de los Enfermos.

Viernes 1 de agosto . Rezo por nuestros difuntos. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa. Traer velas.

Sábado 2 de agosto : 14.30 a 16.30 horas. Caravana de la catequesis. Chicos y sus familias. Desde Sagrado Corazón hasta San Cayetano, pasando por las capillas San Antonio y Perpetuo Socorro. Bendición de Niños.

Sábado 2 de agosto . en Capilla San Antonio. Rezamos por los matrimonios y las familias. 16.30 horas. Rosario y 17.00 horas Santa Misa. Habrá renovación de promesas matrimoniales.

Domingo 3 de agosto . Rezo por los catequistas. 10.30 horas. Santa Misa. Bendición de Catequistas. Preside el Obispo Hugo Manuel Salaberry. 12.30 Pollada en Capilla Perpetuo Socorro. Serenata a San Cayetano. 18.00 horas. Encuentro de música popular en el templo parroquial, con artistas locales

Lunes 4 de agosto . Rezo por las Vocaciones sacerdotales y consagradas, por los seminaristas, sacerdotes y consagrados. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa.

Martes 5 de agosto . Rezo por nuestra Patria. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa.

Miércoles 6 de agosto . Rezo por las instituciones de nuestra comunidad, educadores y comunicadores. 17.30 horas. Rosario y 18.00 horas Santa Misa.

Peregrinación 7 de agosto. Comenzará a las 15 horas del jueves 7 de agosto, teniendo como punto de partida el Paseo Padre Jesús Mendía. En los próximos días se anunciarán más precisiones sobre el recorrido de la peregrinación popular.

