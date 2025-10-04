Por tormentas fuertes
Anuncian alerta amarilla y naranja para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional las emitió para la tarde y noche, en casi toda la Provincia de Buenos Aires. El alerta amarillo rige hasta las 18 horas, mientras que el naranja hasta las 00 hs.
Nivel Amarillo:
El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.
Nivel Naranja:
El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.