Nivel Amarillo:

El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Nivel Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.