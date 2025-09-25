Uno de los sectores en el cual el corte de energía se prolongará entre las 08:00 y las 12:00 abarca el comprendido entre las calles Lamadrid, Av. Pueyrredón, Av. Pringles y Av. Avellaneda.

Mientras que en el sector de las calles Vías FFCC, Av. Trabajadores, Aguilar, Merlo y Aguilar, Grimaldi, Laprida y Merlo, la interrupción será entre las 08:00 y las 09:30.

Ambos cortes se deben a tareas de mantenimiento que pueden ser reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas.

MOTIVO: Mantenimiento