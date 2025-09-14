CoopelectricAnuncian corte programado para el lunes 15Será por motivos de mantenimiento, entre las 8 y las 12 horas. Se interrumpirá el suministro en la zona de la Sociedad Rural y en lugares aledaños.domingo 14 de septiembre de 2025 11:30 Te podría interesar COOPELECTRIC Corte de agua en cinco barrios de la ciudadLa cooperativa informó que la interrupción se debe a las reparaciones de una cañería averiada en Sierras Bayas, en la intersección de las calles Rufino Arroyos y Olascagua. Se extiende hasta las 12:00 hs. de este sábado. No disponible sin conexión COOPELECTRICCorte de luz programado en Colonia NievasDesde la cooperativa, se informó la vigencia de una interrupción del servicio eléctrico en la localidad y zonas aledañas, entre las 7:30 hs. y las 11:30 hs. El motivo es tareas de mantenimiento. No disponible sin conexión Barrios de la ciudad “Nos sentimos olvidados”Vecinos del barrio Norte comentaron cuáles son las necesidades del lugar delimitado por las calles Rivadavia, Pringles, Trabajadores y la colectora de la ruta 226. No disponible sin conexión Elecciones 2025Los candidatos debaten en el campus universitario“Olavarría. El debate” se inició a las 20:00, con la moderación de Inés Ceballos y Luis Ventos. Se desarrolla en el edificio de aulas comunes, en el salón más grande que tiene la UNICEN en nuestra ciudad. No disponible sin conexión