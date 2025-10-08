El corte de luz abarca las zonas rurales de Kochi Tué, Villa Mi Serranía, salida rural Durañona, salida rural Luchador/16 de Julio y Santa Luisa.

El otro sector afectado será el comprendido entre las calles España, República del Líbano, 9 de Julio y Av. Colón.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas pueden ser reprogramadas.