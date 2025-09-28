Anuncian diferentes actividades de concienciación
Bajo el lema “Prevenir es cuidar”, el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, adhiere a la fecha con distintas propuestas de concientización que se desarrollarán el próximo lunes 29.
Dichas actividades buscan sensibilizar a la población sobre la prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares mediante la educación y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.
En cada jornada se busca informar sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades cardiovasculares, fomentar la adopción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física y control médico; promover la medición regular de la presión arterial, la glucemia y el colesterol; e involucrar a la comunidad en actividades recreativas que favorezcan la salud cardiovascular.
Cronograma
09:30 a 12:30 horas
Plaza Libertad (Álvaro Barros y Dean Funes)
Jornada de chequeos gratuitos: control de presión arterial, glucemia y peso.
Taller de cocina saludable: preparación de comidas cardioprotectoras.
Clase abierta de actividad física: caminata.
Difusión de mensajes preventivos y consejos para cuidar el corazón.
Organiza Atención Primaria de la Salud y Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3 “Amoroso”.
09:30 horas
Paseo de la Salud (Brown y Belgrano)
Caminata y charla de concientización. Duración: 80 minutos.
Organiza Atención Primaria de la Salud y Deportes.
14:30 horas
Club de Pesca de Loma Negra
Caminata y charla de concientización.
Organiza Deportes.
Por último, cabe aclarar que para las caminatas se recomienda llevar ropa cómoda, preferentemente de color rojo o con algún detalle en ese color, y zapatillas.