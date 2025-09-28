Dichas actividades buscan sensibilizar a la población sobre la prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares mediante la educación y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

En cada jornada se busca informar sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades cardiovasculares, fomentar la adopción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física y control médico; promover la medición regular de la presión arterial, la glucemia y el colesterol; e involucrar a la comunidad en actividades recreativas que favorezcan la salud cardiovascular.

Cronograma

09:30 a 12:30 horas

Plaza Libertad (Álvaro Barros y Dean Funes)

Jornada de chequeos gratuitos: control de presión arterial, glucemia y peso.

Taller de cocina saludable: preparación de comidas cardioprotectoras.

Clase abierta de actividad física: caminata.

Difusión de mensajes preventivos y consejos para cuidar el corazón.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3 “Amoroso”.

09:30 horas

Paseo de la Salud (Brown y Belgrano)

Caminata y charla de concientización. Duración: 80 minutos.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Deportes.

14:30 horas

Club de Pesca de Loma Negra

Caminata y charla de concientización.

Organiza Deportes.

Por último, cabe aclarar que para las caminatas se recomienda llevar ropa cómoda, preferentemente de color rojo o con algún detalle en ese color, y zapatillas.