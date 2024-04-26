Según se explicó, el parque tendrá como objetivo el autoabastecimiento de aproximadamente un 47% de la demanda eléctrica de su planta en Olavarría, a partir de la generación de energías renovables por un plazo de hasta 25 años.

YPF Luz se hará cargo de la construcción del parque, con una inversión de U$S 80 millones.

“Nos enorgullece ser el socio elegido por Cementos Avellaneda para concretar este hito tan importante en la historia de la sustentabilidad de la compañía”, explicó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

En otro sentido, el CEO de Cementos Avellaneda, José Luis Maestri, consideró que “es otro paso más en la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente”. “Somos la primera empresa en la industria, en tener una autogeneración a gran escala en un predio propio”, añadió.

Sobre esto, aseguró que “es muy importante porque si lo hacemos en nuestro predio, no dependemos de la línea, no dependemos del transporte, donde hay restricciones y puede haber muchas más restricciones a futuro. De esa manera nos independizamos totalmente del transporte, lo que significa una ventaja importante para la empresa”.

“Es un gran avance para conseguir las descarbonización en nuestro proceso productivo. Significa una reducción de unas 120.000 toneladas de CO2”, destacó en relación a las ventajas del proyecto. En concreto, generará 260.487 MWh/año de energía renovable, que es equivalente a las necesidades energéticas de unos 72.000 hogares,

A su turno, el intendente municipal Maximiliano Wesner remarcó que el Parque permitirá generar energía alternativa, para autoabastecimiento, pero además, para comercializar como energía renovable.

“Es una decisión acompañarlos y generar lo que sea necesario para la realización y poner en ejecución este proyecto que sin duda es un beneficio para toda nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal.

“Invertir, pensar y generar empleo para nosotros es más que satisfactorio, así que lo felicito nuevamente y el compromiso para poder acompañarlos”, concluyó.