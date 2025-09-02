La campaña se fundamenta en un diagnóstico realizado desde la gestión municipal, donde se detectó la necesidad de reforzar el conocimiento y la práctica de las normas viales, especialmente en las primeras etapas de la vida.

La muestra está dirigida a niños y niñas en edad escolar y al público en general. Aquellas personas interesadas en realizar talleres o visitas guiadas pueden comunicarse al correo electrónico museohnosemiliozzi@olavarria.gov.ar o al teléfono: 2284 429093.

En el marco de la exposición se realizarán talleres interactivos orientados a distintos públicos, con el fin de promover hábitos de circulación responsables, solidarios y seguros.

Dichos encuentros proponen: conocer y reflexionar sobre las normas de tránsito; identificar señales viales y su significado; promover el uso correcto de casco, cinturón y elementos de seguridad; actividades lúdicas para niños y niñas; y espacios de diálogo para jóvenes y adultos.