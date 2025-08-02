Apo: ‘Maradona sería un gran crítico de lo que estamos viviendo’
Alejandro Apo, periodista y escritor, habló con Lu32 en la previa de su presentación en el marco de la inauguración del Centro Deportivo y Recreativo. Se refirió a Diego Maradona como un jugador ‘único’, desde la habilidad, la inteligencia y su ‘heroísmo’.
“Hoy Maradona sería un gran crítico de lo que estamos viviendo en este momento”, indicó.
Por otra parte, mencionó a Radio Olavarría y otras emisoras de la Provincia como lugares donde se hace ‘radio artesanal’, que él intenta hacer y ‘que la gente disfruta mucho’. “Aunque parece que la radio desaparece, siempre reaparece y es eterna, como Diego”, concluyó.
Luego, el periodista leyó tres relatos en alusión a Diego Armando Maradona, frente a la atenta mirada del público.
FRC/SG