“Hoy Maradona sería un gran crítico de lo que estamos viviendo en este momento”, indicó.

Por otra parte, mencionó a Radio Olavarría y otras emisoras de la Provincia como lugares donde se hace ‘radio artesanal’, que él intenta hacer y ‘que la gente disfruta mucho’. “Aunque parece que la radio desaparece, siempre reaparece y es eterna, como Diego”, concluyó.

Luego, el periodista leyó tres relatos en alusión a Diego Armando Maradona, frente a la atenta mirada del público.

FRC/SG