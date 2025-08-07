Las docentes a cargo de los grupos contaron que a través de una “unidad didáctica” trabajaron con los pequeños el “entorno donde los nenes transitan todos los días nuestro jardín”. El jardín está ubicado a una cuadra y media del arroyo, los nenes sienten curiosidad porque los ven todos los días cuando vienen al jardín o cuando se van a sus casas. Nos resultó interesante trabajarlo desde la indagación de esa curiosidad y trabajarlo desde el fuerte de nuestro nivel que es el juego”.

“La intención es divulgar la información que logramos indagar con estos pequeños, y revalorizar el nivel inicial donde se hace investigación y ciencia. Al jardín no se viene solo a jugar, siempre se aprende y se conocen muchisimas cosas” sintetizó la docente.

Cabe destacar que “el trabajo realizado fue compartido en la Feria Distrital de Educaciòn, Arte, Ciencia y Tecnología” llevada a cabo en el mes de Julio y el próximo 28 de agosto será presentado en el CEMO en la etapa regional de la misma.

