Desde que el RIGI entró en plena vigencia, en octubre pasado, se presentaron 15 proyectos de inversión. De ellos, siete ya fueron aprobados, lo que representa un compromiso de inversión confirmado de al menos US$9250 millones, según datos del Ministerio de Economía.

La aprobación fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un posteo en su cuenta de la red social X. Allí, indicó: “El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y Acindar. La inversión será de más de US$250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable.

El año pasado, ya habíamos adelantado en Radio Olavarría, que PCR buscaba aplicar al RIGI.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan. Entre otros puntos, establece que no se le podrá aumentar la carga tributaria a los proyectos involucrados por 30 años.

Por otro lado, ya están en marcha las obras necesarias para dar vida a las 102 turbinas aerogeneradoras, que van a ser instaladas en el parque, que tendrá la mayor extensión de los que se han desarrollado en el distrito.

MR