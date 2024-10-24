Aprobaron proyecto de los universitarios y destacaron el vigésimo aniversario de 'Mara' Navarro

El primero de los proyectos tuvo que ver con la cercanía del vigésimo aniversario de la desaparición de Germán Esteban Navarro “Mara”, este próximo 28 de octubre. La concejal Hosanna Cazola fue la que introdujo el proyecto de comunicación, presentado por los familiares de la víctima. En ese sentido, recordó la crónica de aquellos días, y reveló que, con anuencia de Graciela, su mamá, que estaba presente en la sesión, se impondrá el nombre de “Mara” Germán Esteban Navarro, al sector que fue ‘limpiado’ por orden del municipio días después, donde se instalará un jardín polinizador. Fue aprobado por unanimidad.

Luego, se cambió el orden del día debido a la presencia de estudiantes, docentes y no docentes, y se trataron los expedientes relacionados con Educación: el proyecto de comunicación presentado por la asamblea universitaria local, que solicita involucramiento con legisladores nacionales por el presupuesto 2025, y el que manifiesta preocupación por el cierre del profesorado de Filosofía, que presentó la UCR.

La concejala Cazot leyó lo presentado por la comunidad de la UNICÉN y realizó un racconto sobre lo actuado por el Cuerpo en relación al tema. Aclaró que no les corresponde el estudio de los números nacionales de presupuesto, pero pueden gestionar y dar cuenta a los legisladores que sí lo hacen, en torno a la importancia de las casas de Altos Estudios en Olavarría y la Región.

El concejal González también se expresó en defensa de la Educación Pública y describió el impacto de las casas de Altos Estudios en la ciudad.

En el mismo sentido se expresó la concejal Abraham y el concejal Matrella, que hizo referencia al control del dinero y de la cuentas, como todo ente público.

El concejal Gamondi, adelantó el apoyo al proyecto, pero consideró que la Educación no está bien en ninguno de sus niveles. Reconoció que, en lo que es auditoría, la UNICEN no tiene inconvenientes, pero si los hay en la Universidad de Buenos Aires, de donde él egreso, aclaró. Pidió respeto por todas las opiniones: las de las mayorías y las de las minorías, y afirmó que él fue escrachado en Ciencias de la Salud.

Los dichos de Gamondi fueron, en parte, rebatidos por el concejal González, que le pidió a Gamondi que denuncie, en caso de conocer desmadres, como expresó.

El concejal Romero destacó que durante el período que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner se completó la instalación de universidades en todas las provincias del país y se sumaron 7 más al conurbano. Diferenció los gobiernos de De la Rúa y Macri, donde no crearon casas de Altos Estudios, mientras que durante los mandatos de los Kirchner y Fernández, si.

La concejal Abraham pidió que se busque mejorar, y que no suceda como con la obra pública que se eliminó. Comparó el gasto de la Educación con el de la SIDE, que no se pregunta ni de dónde sale, ni dónde se gasta. La concejal Cazot volvió a tomar la palabra para explicar que en la ley está plasmado de dónde debe salir el dinero.

La concejal Amespil volvió atrás, cuando se trató el tema del veto de Milei en el Cuerpo, y señaló que cuando el Ejecutivo veta es porque tiene una idea mejor, y comparó esto con el veto de la ordenanza sobre la reducción de tasas a comerciantes que definió Wesner. En el caso de la Nación, tenía que ver con el cierre de la paritaria, expresó. Realizó un repaso de las acciones del gobierno de Ezequiel Galli con la Educación y adelantó acompañamiento a este proyecto.

La concejal Cazola expresó que nota cierta disconformidad con las acciones que toma la comunidad organizada y pidió pensar cómo se puede reaccionar ante la quita de derechos.

La comunicación fue aprobada por unanimidad.

Posteriormente, en forma unánime se aprobó la ordenanza 5455/24 de arbolado público urbano elevada por el Ejecutivo municipal.



Por otra parte, se declaró de interés legislativo municipal la 4° edición del Festival de Música y Cerveza Artesanal "Novembeer" que se realizará el próximo 9 de noviembre en la sede de la Sociedad Rural de Olavarría.



Del mismo modo se declaró de interés legislativo municipal la 7° Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria en las Universidades, el encuentro Diocesano de Guías y Scouts de la Región Centro de la Provincia de Buenos Aires a realizarse el 9 y 10 de noviembre en Loma Negra y la tradicional Fiesta del "Choripán Serrano" a realizarse el próximo 3 de noviembre en Sierras Bayas.



A continuación se sancionó un proyecto de resolución del bloque PRO-ERF solicitando al Ejecutivo municipal la evaluación técnica de la estructura, colocación de barandas de protección e iluminación del puente "Leandro N. Alem" ubicado sobre el arroyo Nievas.



También se aprobó un pedido de informes de la UCR con respecto a la prestación de servicios que lleva adelante la empresa Transportes Malvinas S.R.L. en la recolección de residuos y limpieza de calles.



Asimismo se sancionó un proyecto de resolución del bloque Libertad Olavarría solicitando al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para "dar cumplimiento a lo normado en las leyes 24314 y 26378, y en la ordenanza municipal 3636/13 sobre derechos de personas con discapacidad.



Por último se aprobó por mayoría un proyecto de comunicación del bloque Unión por la Patria manifestando repudio y rechazo a las declaraciones del presidente de la Nación sobre la ex presidenta Cristina Kirchner. Los bloques La Libertad Avanza y Cimientos de Libertad rechazaron la iniciativa.