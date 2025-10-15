El proyecto de ordenanza, denominado “Red de Contención de Salud Mental”, tiene como objetivo crear un espacio gratuito y municipal de acompañamiento psicológico, emocional y preventivo para adolescentes y jóvenes de la ciudad y del Partido.

La iniciativa implica la creación de espacios de escucha activa, orientación profesional, prevención de adicciones y derivación profesional cuando sea necesario. Está destinada específicamente a jóvenes entre 12 y 25 años.

Mía Vilches, una de las estudiantes de la Escuela Técnica N.º 1 y creadora del proyecto, explicó a la Unidad Móvil de LU32 la motivación detrás de la iniciativa:

“El proyecto habla de una red de contención de salud mental porque vemos que en los últimos años han aumentado los casos de, como dijo mi compañera, de crisis emocionales, de consumo de sustancias y de violencia juvenil en las escuelas, en los parques…”, indicó.

En sintonía, otra de las estudiantes de la Escuela Técnica N.º 1 y otra de las creadoras del proyecto, Jazmín Gutiérrez, narró el trabajo previo a la presentación en el Concejo Estudiantil:

“Apunta hacia los jóvenes, los adolescentes y jóvenes del partido de Olavarría que tienen problemas de salud mental, depresión, ansiedad y consumo. Abarca todas esas problemáticas que ahora se están viendo más seguido en el partido de Olavarría”, señaló.

“Vimos que era una problemática que estaba en la ciudad y que había que abarcarla y poder solucionarla de alguna forma”, concluyó Jazmín.