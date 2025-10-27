“La verdad es que nos sorprendió bastante porque habíamos tenido una jornada muy democrática, sin ningún problema en ninguna mesa; estábamos esperando a los fiscales que traían sus carpetas, a las familias y demás, esperando los resultados”, expresó Krivochen.

“Escuchamos como una aceleración de una camioneta. Nos dimos cuenta, cuando salimos, de que era una camioneta blanca; no pudimos distinguir la patente”, indicó.

“Nos habían arrojado huevos, no solo en la pared de la sede, sino también en la entrada, donde pasaba gente, donde venían entrando y saliendo nuestros fiscales. Muy lamentable hecho, en una jornada que veníamos muy bien, que fue muy tranquila”, lamentó la concejal por Juntos por Olavarría.

“Entendemos que algún malestar de alguien provocó ese descargue con huevos. Por el momento no hemos hecho denuncia; estamos esperando a que llegue Ezequiel Galli y ver qué hacemos, decidirlo entre todos. Lo único que pudimos registrar es el daño”, aclaró Krivochen.

“Intentaron oscurecer las elecciones, pero no las van a oscurecer. Intentaron opacar las elecciones, pero el intento fracasó porque los huevos se limpian, y la bronca les queda a los que lo hicieron, no a nosotros”, concluyó la concejal de Juntos por Olavarría, Cecilia Krivochen.