Asado con causa: buscan financiar la reparación de un vehículo
La comisión de Cáritas Monte Viggiano y la Iglesia San Francisco de Asís, organizan en conjunto para el Día de la Madre, la venta de carne asada por kilo para recaudar dinero y arreglar una camioneta que utilizan para ayudar a los que más lo necesitan.
El Fray Jorge Peixoto contó que la movida se organizó en torno al “arreglo de una camioneta Ford ya con sus añitos, que nos sale 3 millones de pesos el arreglo. No teníamos los fondos como para ponerla en marcha, y se la entregamos a un mecánico conocido, la está armando, apenas contemos ese dinero, lo pagamos”.
El párroco explicó que con motivo del Día de la Madre "pensamos en hacer un evento un poco particular. Dijimos: nosotros andamos necesitando plata porque se nos fundió la camioneta de Caritas, que siempre andas llevando mercadería, colchones, armarios. Bueno, se nos fundió porque ya tiene sus añitos. La reparación nos cuesta bastante y la gente de Caritas Monte Viggiano, tuvo la idea de hacer para el Día de la Madre un asado donde la gente viene, retira el asado ya cocido y un kilo de asado, 20 mil pesos".
El hombre concluyó invitando a la gente a colaborar: “el Día de la Madre, regalale a tu mamá un kilito de asado hecho con amor por la gente de Caritas”.