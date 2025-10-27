Se informa, además, que al momento de la asamblea deberán contar con la cuota al día al mes de noviembre para tener voz y voto o para cubrir un cargo electivo; pudiendo en esta oportunidad participar solo los 365 empadronados.

Se encuentra a disposición para tomar vista: convocatoria, padrón de socios, copia del estatuto social, modelo de listas (siendo la fecha límite de presentación el viernes 31 de octubre de 18:00 a 20:00 horas en la mencionada sede) y copias de los ejemplares de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la totalidad de los años a tratar.

Para dar cumplimiento a todo lo mencionado, se establece que los socios podrán acercarse en función del siguiente cronograma:

Turno mañana: los días 23 y 24 de octubre, y el 3, 5, 7, 12 y 14 de noviembre, de 9:00 hs. a 11:00 hs.

Turno tarde: los días 27, 29 y 31 de octubre, y 10, 17 y 19 de noviembre, de 18:00 hs. a 20:00 hs.