Asamblea de la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey
La Comisión Normalizadora recuerda a las personas asociadas que la asamblea se llevará a cabo el 26 de noviembre a las 18:00 horas (primer llamado) y a las 19:00 horas (segundo llamado) en la sede de Julio A. Roca N.º 2443, de la localidad de Sierras Bayas.
Se informa, además, que al momento de la asamblea deberán contar con la cuota al día al mes de noviembre para tener voz y voto o para cubrir un cargo electivo; pudiendo en esta oportunidad participar solo los 365 empadronados.
Se encuentra a disposición para tomar vista: convocatoria, padrón de socios, copia del estatuto social, modelo de listas (siendo la fecha límite de presentación el viernes 31 de octubre de 18:00 a 20:00 horas en la mencionada sede) y copias de los ejemplares de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la totalidad de los años a tratar.
Para dar cumplimiento a todo lo mencionado, se establece que los socios podrán acercarse en función del siguiente cronograma:
Turno mañana: los días 23 y 24 de octubre, y el 3, 5, 7, 12 y 14 de noviembre, de 9:00 hs. a 11:00 hs.
Turno tarde: los días 27, 29 y 31 de octubre, y 10, 17 y 19 de noviembre, de 18:00 hs. a 20:00 hs.