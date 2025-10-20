Unión de ClubesAsí fue la transmisión del Entretenimiento VirtualSe trata del sorteo correspondiente a los cartones de octubre, realizado el domingo 19. Con la conducción de Rodrigo Fernández y la colaboración de Juana.lunes 20 de octubre de 2025 19:20 ENTRETENIMIENTO VIRTUAL Te podría interesar Locutor, periodista, empresario“Se fue de gira”: Reynaldo ‘Cacho’ WarmanUno de los pioneros de los medios de comunicación electrónicos de la ciudad murió este martes a los 91 años. No disponible sin conexión Paritarias MunicipalesHabrá un encuentro formal en los próximos díasEste mes concluye el acuerdo paritario vigente entre la Municipalidad de Olavarría y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Se están estudiando alternativas ante la situación económica general, que las partes reconocen como “difícil”. No disponible sin conexión SORTEO DIA DE LA MADRERosana Masson, la feliz ganadoraSe realizó este domingo, en los estudios de LU 32, el esperado regalo para mamá en su día. El premio para ella y un acompañante a las Cataratas del Iguazú es para el próximo 15 de noviembre. El concurso se realizó entre Piana del Sole y Radio Olavarría. No disponible sin conexión ESPIGAS EN ACCIÓN“Nos visitó gente que vivió en el pueblo; nos reencontramos”Este domingo 19 pudo concretarse un nuevo “Espigas en Acción”, en el marco del 115 aniversario de Espigas, luego de las suspensiones debido al mal clima. Abel Dotti, delegado de la localidad, resaltó la importante concurrencia y abordó la actualidad de los vecinos. No disponible sin conexión