SORTEO DIA DE LA MADRE Rosana Masson, la feliz ganadora Se realizó este domingo, en los estudios de LU 32, el esperado regalo para mamá en su día. El premio para ella y un acompañante a las Cataratas del Iguazú es para el próximo 15 de noviembre. El concurso se realizó entre Piana del Sole y Radio Olavarría.