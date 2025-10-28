Elecciones 2025
Así fue la transmisión especial de Conexión 7400
La misma se oyó por AM y FM, y se vio a través de YouTube y Twitch, en un despliegue de producción encabezado por el equipo periodístico de la emisora, que adelanta lo que próximamente se vendrá, todos los días, en la multiplataforma del centro de la provincia de Buenos Aires.
CONDUCCIÓN: SANDRA IRIS PÉREZ - MARTÍN MIGUEL RODRÍGUEZ
CRONISTAS MÓVILES:
RODRIGO FERNÁNDEZ - LUISINA OCCHI
NISELA BRAVO - CLAUDIA STALLDECKER
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ - EDUARDO LALANNE
REGIÓN: CESAR EDERY - CARLA BASTIEN
PRODUCCIÓN: SANTIAGO GARRALDA - TOMÁS KESSLER
COORDINACIÓN/REDES: LEANDRA BUSTAMANTE
TÉCNICA: GINA GATTI - DARÍO RAMPOLDI - JUAN PABLO BRUSCHINI - MARCELO MARTÍNEZ
PRODUCCIÓN GENERAL PARA CONEXIÓN 7400: LUIS OCCHI