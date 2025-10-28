_ Miércoles 29/10: En Servicio Territorial Nº 1, Av. Alberdi y Fassina, en el marco de la jornada Barrio por Barrio

_ Viernes 31/10: En CAPS 22, Villa Mailín, en Balcarce y Mendoza, desde las 9 horas.

_ Viernes 31/10: En Hinojo, plaza San Martín, De Pierris y Basterrica, desde las 9 horas. Jornada que había sido suspendida por mal clima el 24/10.

_ Sábado 1/11: Barrio Pueblo Nuevo, en Plaza López Camelo (General Paz entre Maipú y Chacabuco) de 9 a 12.30 horas.